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Son dakika haberi... Tefecilere yönelik 28 ilde "Kene" operasyonu başlatıldı - Son Dakika

Son dakika haberi... Tefecilere yönelik 28 ilde "Kene" operasyonu başlatıldı

13.01.2022 09:52

Son dakika gündem haberi... Emniyet Genel Müdürlüğünce (EGM) tefecilik yaptıkları gerekçesiyle gözaltı kararı verilen 133 şüphelinin yakalanması amacıyla 28 ilde eş zamanlı "Kene" operasyonu başlatıldı.

Emniyet Genel Müdürlüğünce (EGM) tefecilik yaptıkları gerekçesiyle gözaltı kararı verilen 133 şüphelinin yakalanması amacıyla 28 ilde eş zamanlı "Kene" operasyonu başlatıldı.

EGM'den yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı (KOM) ekipleri, vatandaşları borçlandırıp baskı, cebir ve şiddet yoluyla haksız kazanç sağlayan "fırsatçılara" yönelik 6 ay süren planlı çalışmayı tamamladı.

Sabah erken saatlerde Ankara, Adana ve İstanbul'un da aralarında bulunduğu 28 ilde eş zamanlı "Kene" adı verilen operasyon başlatıldı.

KOM birimleri, Cumhuriyet savcılıkları tarafından gözaltı kararı verilen 133 şüphelinin yakalanması amacıyla harekete geçti, 27 kişi ifade vermek üzere emniyete davet edildi.

Borçlarını ödeyemeyenlerin ev, araba ve arsalarına el koymuşlar

Şüphelilerin vatandaşlara verdikleri borç için senet düzenledikleri ve bu senetlerin üzerinde tahrifat yaptıkları, acil nakit ihtiyacı olan kişilere komisyon karşılığında POS cihazı kullandırdıkları, borçlarını ödeyemeyenleri ise aileleri ile tehdit ederek ev, araba ve arsalarına el koydukları belirlendi.

Tefecilere yönelik 2021'de de iki operasyon yapıldı

2021'de düzenlenen "Tefecilik 1" ve "Tefecilik 2" operasyonlarında 478 şüpheli adli makamlara sevk edilmişti.

İki operasyonda çok sayıda av tüfeği, tabanca, senet, POS cihazı, uyuşturucu ve para ele geçirilmişti.

Son dakika haberi... Tefecilere yönelik 28 ilde Kene operasyonu başlatıldı
Son dakika haberi... Tefecilere yönelik 28 ilde Kene operasyonu başlatıldı
Son dakika haberi... Tefecilere yönelik 28 ilde Kene operasyonu başlatıldı

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Emniyet Genel Müdürlüğü, KOM Daire Başkanlığı, Pos Cihazı, Gözaltı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Tefecilere yönelik 28 ilde 'Kene' operasyonu başlatıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi... Tefecilere yönelik 28 ilde "Kene" operasyonu başlatıldı - Son Dakika
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