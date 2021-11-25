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Son dakika haberleri! Tefecilik operasyonunda 9 kişi yakalandı - Son Dakika

Son dakika haberleri! Tefecilik operasyonunda 9 kişi yakalandı

25.11.2021 14:00

Son dakika gelişmesine göre Tokat il merkezi, Zile ve Turhal ilçelerinde tefecilik yaptıkları öne sürülen 9 şüpheli gözaltına alındı.

Tokat il merkezi, Zile ve Turhal ilçelerinde tefecilik yaptıkları öne sürülen 9 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, il merkezi, Turhal ve Zile ilçelerinde tefecilik yapıldığı bilgisine ulaştı.

Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda yaklaşık 3 milyon lira değerinde senetler, ajanda ve doküman ele geçirildi.

Operasyonda 9 şüpheli gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Son dakika haberleri! Tefecilik operasyonunda 9 kişi yakalandı
Son dakika haberleri! Tefecilik operasyonunda 9 kişi yakalandı
Son dakika haberleri! Tefecilik operasyonunda 9 kişi yakalandı
Son dakika haberleri! Tefecilik operasyonunda 9 kişi yakalandı

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Emniyet Müdürlüğü, Turhal, Tokat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Tefecilik operasyonunda 9 kişi yakalandı - Son Dakika


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