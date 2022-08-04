Son dakika haberleri! Tefecilik yapan baba ve oğlu tutuklandı - Son Dakika
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Son dakika haberleri! Tefecilik yapan baba ve oğlu tutuklandı

04.08.2022 18:22
Son dakika haberleri! Tefecilik yapan baba ve oğlu tutuklandı

Bir son dakika haberine göre Antalya'nın Alanya ilçesinde bir baba ve oğlunun, vatandaşlara faizle para verdiği, ödeyemeyen kişilerin mülklerini icra yoluyla almaya çalıştıkları belirlendi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir baba ve oğlunun, vatandaşlara faizle para verdiği, ödeyemeyen kişilerin mülklerini icra yoluyla almaya çalıştıkları belirlendi. Operasyonla yakalanan baba ve oğlu tutuklandı.

Alanya ilçesinde 9 kişiye faizle para veren baba Ö.A. (69) ve oğlu N.A.'nın (44), yüksek faizleri ödeyemeyen vatandaşları tehdit ettikleri öğrenildi. Konu üzerine inceleme başlatan Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Büro Amirliği ekiplerinin baba ve oğlunun tehdit yoluyla vatandaşların mülklerini icra yoluyla ellerinden almaya çalıştıklarını belirledi. KOM ekipleri tarafından baba ve oğlu yapılan operasyonla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ö.A. ve N.A. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - ANTALYA

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Kaynak: İHA

Antalya, Alanya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri! Tefecilik yapan baba ve oğlu tutuklandı - Son Dakika

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