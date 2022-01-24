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Son dakika gündem: Tek kurşunla öldürülmüştü güvenlik kamerası ortaya çıktı - Son Dakika

Son dakika gündem: Tek kurşunla öldürülmüştü güvenlik kamerası ortaya çıktı

24.01.2022 15:55
Son dakika gündem: Tek kurşunla öldürülmüştü güvenlik kamerası ortaya çıktı

Son dakika haberler... Manisa'da 11 Aralık 2020 tarihinde Ferhat İnne tarafından tek kurşunla öldürülen emlakçı Canan Çeviren cinayetine ilişkin dava devam ederken, olay anına ait güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.

Manisa'da 11 Aralık 2020 tarihinde Ferhat İnne tarafından tek kurşunla öldürülen emlakçı Canan Çeviren cinayetine ilişkin dava devam ederken, olay anına ait güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde yaşayan Canan Çeviren (42), daha önceden birliktelik yaşadığı iddia edilen Ferhat İnne tarafından 11 Aralık 2020 tarihinde tabanca ile vurularak öldürüldü. Yaşanan cinayetin ardından tutuklanan evli ve 1 çocuk babası Ferhat İnne, "tasarlayarak öldürme" suçundan Manisa 5. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmaya başladı. Davanın geçtiğimiz günlerde görülen son duruşmasında İnne, Canan Çeviren'i öldürmek istemediğini iddia ederek "Evet askeri bir personelim. Kabiliyetim de var. Öldürmek isteseydim kafasına ya da kalbine sıkardım. Ateş ettiğimde üzerimde 14 mermi ve 1 silah daha vardı" dedi.

Çeviren ailesinin avukatı da davada İnne'nin askeri personel olduğunu ve ilk yardım bilgisi bulunduğunu ancak Çeviren'i vurduktan sonra müdahale etmeyerek olay yerinden uzaklaştığını belirterek "Sanık, eski bir askeri personel olduğu için silah kullanmada uzman biri. Yaralama amacıyla vurmak isteseydi başka bir bölgesine ateş ederdi. Ayrıca vurduktan sonra da ilk yardımı bilmesine rağmen yardım etmemiştir. Sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyoruz" dedi.

Mütalaayı okuyan savcı, İnne'ye müebbet hapis cezası verilmesini istedi. Savunma için ek süre veren mahkeme heyeti duruşmayı 8 Şubat'a erteledi.

Öte yandan cinayet anına ilişkin güvenlik kameraları ortaya çıktı. Görüntülerde Ferhat İnne'nin arkasında tabancayı hazır tuttuğu, içeri girdikten 14 saniye sonra kadını vurup bir süre bekledikten sonra parmak sallayarak bağırdığı görülüyor.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde 42 yaşındaki Canan Çeviren isimli emlakçı kadın kendi iş yerinde, gönül ilişkisi olduğu iddia edilen Ferhat İnne tarafından tek kurşunla vurularak öldürüldü. Evli ve çocuklu olan Ferhat İnne (44) aralarında gönül ilişkisi olduğu iddia edilen Canan Çeviren ile iş yerinde bir süre tartıştıktan sonra yanında getirdiği silahıyla kadını göğüs bölgesinden tek kurşunla vurdu. Talihsiz kadın olay yerinde hayatını kaybederken zanlı Ferhat İnne 112'yi arayıp ardından Barbaros Polis Karakolu'na giderek silahıyla birlikte teslim oldu. Ferhat İnne'nin polise, gönül ilişkisi olduğu Canan Çeviren'in kendisini sürekli tehdit etmeye başladığını ve boşanma noktasına gelerek bunalıma girdiğini söylediği öğrenildi.

(Önder Aydın - Sadık Cangel/ İHA)

Son dakika gündem: Tek kurşunla öldürülmüştü güvenlik kamerası ortaya çıktı
Son dakika gündem: Tek kurşunla öldürülmüştü güvenlik kamerası ortaya çıktı
Son dakika gündem: Tek kurşunla öldürülmüştü güvenlik kamerası ortaya çıktı
Son dakika gündem: Tek kurşunla öldürülmüştü güvenlik kamerası ortaya çıktı
Son dakika gündem: Tek kurşunla öldürülmüştü güvenlik kamerası ortaya çıktı
Son dakika gündem: Tek kurşunla öldürülmüştü güvenlik kamerası ortaya çıktı

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Yunusemre, Aralık, Manisa, Silah, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Tek kurşunla öldürülmüştü güvenlik kamerası ortaya çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika gündem: Tek kurşunla öldürülmüştü güvenlik kamerası ortaya çıktı - Son Dakika
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