Tekerlekli sandalyesinin aküsü biten engelli vatandaşın yardımına polis ve itfaiye koştu - Son Dakika

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde tekerlekli sandalyesinin aküsü biten engelli vatandaşın yardımına polis ve itfaiye ekipleri koştu.
Alınan bilgiye göre, aküsü biten engelli vatandaş Adem Kuzu'nun (62) yolda kaldığını gören vatandaşlar durumu polise bildirdi.
Kısa süre içinde verilen adrese gelen polis ekipleri engelli Adem Kuzu'yu ekip otosuna bindirdi.
Ekip otosuna sığmayan akülü tekerlekli sandalye ise itfaiye ekiplerinin gönderdiği kamyonetin kasasına konuldu.
Ekipler Adem Kuzu'yu adresine bıraktı.
Kaynak: AA
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