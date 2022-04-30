Son dakika haberleri: Tekirdağ'a şehit ateşi düştü - Son Dakika
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Son dakika haberleri: Tekirdağ'a şehit ateşi düştü

30.04.2022 17:08

Son dakika 3. sayfa haberine göre Tekirdağ'a şehit ateşi düştü Şırnak'ta görev yapan Jandarma Uzman Çavuş Fatih Berkay Akgün şehit oldu.

Tekirdağ'a şehit ateşi düştü

TEKİRDAĞ - Şırnak'ta görev yapan Jandarma Uzman Çavuş Fatih Berkay Akgün şehit oldu.

Bu sabah saatlerinde 32 yaşındaki 1 çocuk babası Jandarma Uzman Çavuş Fatih Berkay Akgün, Şırnak Cudi dağında operasyon için intikal ettikleri sırada dengesini kaybederek yüksekten düşerek ağır yaralandı. Akgün hemen Şırnak Devlet Hastanesine kaldırılırken, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit düştü.

Acı haber şehidin Tekirdağ Saray ilçesi Ayaspaşa Mahallesinde bulunan baba ocağına ulaşırken, baba evi Türk bayrakları donatıldı. 1 çocuk babası olduğu öğrenilen Akgün'ün cenazesinin, baba evi Saray'dan kaldırılacağı öğrenildi.

Son dakika haberleri: Tekirdağ'a şehit ateşi düştü
Son dakika haberleri: Tekirdağ'a şehit ateşi düştü
Son dakika haberleri: Tekirdağ'a şehit ateşi düştü
Son dakika haberleri: Tekirdağ'a şehit ateşi düştü

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Tekirdağ, Jandarma, Şırnak, Şehit, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri: Tekirdağ'a şehit ateşi düştü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri: Tekirdağ'a şehit ateşi düştü - Son Dakika
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