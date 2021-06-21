Son dakika haberleri! TEKİRDAĞ ÇORLU'DA İKİNCİ EL EŞYA DEPOSUNDA YANGIN - Son Dakika

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TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde ikinci el eşya deposunda çıkan yangında depo kullanılamaz hale gelirken, apartman binasında da maddi hasar oluştu.

Yangın, Kemalettin Mahallesi Sedef Sokak üzerinde bulunan 5 katlı binanın giriş katındaki ikinci el eşya deposunda meydana geldi. İkinci el mağazasına ait kullanılmayan eşyaların bulunduğu depoda henüz belirlemeyen nedenle yangın çıktı. Yangına ilk müdahaleyi işyeri ve çevrede bulunanlar yangın tüpleriyle yaparak, itfaiyeye haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Yangında depo kullanılamaz hale geldi, 5 katlı binada maddi hasar oluştu.

Kolonlarda oluşan çatlaklar nedeni ile bina sakinleri dışarı çıkartılırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.