Şeyhsinan Mahallesi Çukurçeşme Sokak'ta 25 Haziran'da iki grup arasında başlayan sözlü tartışma kavgaya dönüşmüş, çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edilmişti. Polis havaya ateş ederek grubu dağıtmaya çalışmıştı. Silahların da kullanıldığı kavgada 2'si polis 10 kişi yaralanmıştı.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika: 2'si polis 10 kişinin yaralandığı kavgayla ilgili 12 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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