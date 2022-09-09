Son dakika haberleri... TEKİRDAĞ'DA 6 KİŞİNİN YARALANDIĞI KAZA KAMERADA - Son Dakika
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Son dakika haberleri... TEKİRDAĞ'DA 6 KİŞİNİN YARALANDIĞI KAZA KAMERADA

09.09.2022 11:24

Son dakika haberler... TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobilin takla atıp devrildiği kazada 6 kişi yaralandı.

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobilin takla atıp devrildiği kazada 6 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Kaza, saat 01.00 sıralarında Malkara- Tekirdağ kara yolunun Deveci Mahallesi sapağındaki yan yolda meydana geldi. Tekirdağ yönüne giden Nurican Kenar (21) yönetimindeki 22 FB 401 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Orta refüjdeki uyarı tabelası ve yön direğine çarparak takla atan otomobil, devrildi. İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada otomobildeki sürücü Nurican Kenar ile Sinan Erge, Ebru Karataş, Emirhan Yaman, Alper Önver ve Deniz Erge, yaralandı. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı. Kaza anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Kaynak: DHA

Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... TEKİRDAĞ'DA 6 KİŞİNİN YARALANDIĞI KAZA KAMERADA - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberleri... TEKİRDAĞ'DA 6 KİŞİNİN YARALANDIĞI KAZA KAMERADA - Son Dakika
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