Tekirdağ haberleri! Tekirdağ'da 75 kaçak göçmen yakalandı: 1 organizatör tutuklandı - Son Dakika
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Tekirdağ haberleri! Tekirdağ'da 75 kaçak göçmen yakalandı: 1 organizatör tutuklandı

12.10.2022 09:57

Tekirdağ 3. sayfa haberi... Tekirdağ'da 75 kaçak göçmen yakalandı: 1 organizatör tutuklandı Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde polis ekiplerince 75 kaçak göçmen yakalandı.

Tekirdağ'da 75 kaçak göçmen yakalandı: 1 organizatör tutuklandı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde polis ekiplerince 75 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenlere organizatörlük yapan bir kişi ise tutuklandı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlilerince göçmen kaçakçılığının önlenmesi ve deşifre edilmesine yönelik çalışmalarına devam ediyor. Yapılan çalışmalarda Süleymanpaşa ilçesi Tekirdağ- Malkara Karayolu üzerinde durdurulan 1 kamyon ve 1 otomobilde yapılan arama neticesinde, ülkeye yasadışı yollardan girdiği anlaşılan, 70 Afganistan, 3 Suriye ve 2 Filistin uyruklu oldukları tespit edilen toplam 75 düzensiz göçmen şahıs yakalandı.

Ayrıca bu şahısların yurt dışına çıkmalarına aracılık ettiği tespit edilen 2 şüpheli şahıs hakkında göçmen kaçakçılığı yapmak suçundan yasal işlem yapıldı. Şahıslar, sevk edildikleri mahkemece 1 şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 1 şahıs ise tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

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Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Tekirdağ, Göçmen, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tekirdağ haberleri! Tekirdağ'da 75 kaçak göçmen yakalandı: 1 organizatör tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tekirdağ haberleri! Tekirdağ'da 75 kaçak göçmen yakalandı: 1 organizatör tutuklandı - Son Dakika
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