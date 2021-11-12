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Son dakika haberleri: Tekirdağ'da ambulans ile kamyonun çarpıştığı kazada iki kişi yaralandı - Son Dakika

Son dakika haberleri: Tekirdağ'da ambulans ile kamyonun çarpıştığı kazada iki kişi yaralandı

12.11.2021 13:11
Son dakika haberleri: Tekirdağ'da ambulans ile kamyonun çarpıştığı kazada iki kişi yaralandı

Gelen son dakika haberlerine göre Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde ambulansla kamyonun çarpışması sonucu biri sağlık çalışanı iki kişi yaralandı.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde ambulansla kamyonun çarpışması sonucu biri sağlık çalışanı iki kişi yaralandı.

Çorlu ilçesinden aldığı bir hastayı Çerkezköy'deki hastaneye taşıyan Sercan Köksalan yönetimindeki 59 EM 143 plakalı özel ambulans ile Harun Ç'nin kullandığı 59 JB 544 plakalı hafriyat kamyonu, Veliköy mevkisindeki ışıklı kavşakta çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan ambulanstaki sağlık personeli Ahunur Demirci ile sürücü Köksalan, başka bir ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Kazayı duyarak olay yerine gelen bazı sağlık çalışanları arkadaşlarının yaralandığını görünce büyük üzüntü yaşadı.

Kazayı yara almadan atlatan ambulanstaki hasta da tedavi göreceği hastaneye nakledildi.

Öte yandan kaza, çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıdı.

Son dakika haberleri: Tekirdağ'da ambulans ile kamyonun çarpıştığı kazada iki kişi yaralandı
Son dakika haberleri: Tekirdağ'da ambulans ile kamyonun çarpıştığı kazada iki kişi yaralandı
Son dakika haberleri: Tekirdağ'da ambulans ile kamyonun çarpıştığı kazada iki kişi yaralandı
Son dakika haberleri: Tekirdağ'da ambulans ile kamyonun çarpıştığı kazada iki kişi yaralandı
Son dakika haberleri: Tekirdağ'da ambulans ile kamyonun çarpıştığı kazada iki kişi yaralandı

Çerkezköy, Ambulans, Tekirdağ, Çorlu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Tekirdağ'da ambulans ile kamyonun çarpıştığı kazada iki kişi yaralandı - Son Dakika


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