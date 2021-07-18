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Son dakika haberleri: TEKİRDAĞ'DA ANIZ YANGININDA 400 KOVAN ARI SON ANDA KURTARILDI - Son Dakika

Son dakika haberleri: TEKİRDAĞ'DA ANIZ YANGININDA 400 KOVAN ARI SON ANDA KURTARILDI

18.07.2021 01:30

Son dakika gündem haberi: TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde, iddiaya göre, seyir halindeki bir araçtan söndürülmeden atıldığı belirtilen sigara izmaritinin otları tutuşturmasıyla çıkan yangın, yerleşim alanına sıçramadan itfaiye ekiplerince söndürüldü.

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde, iddiaya göre, seyir halindeki bir araçtan söndürülmeden atıldığı belirtilen sigara izmaritinin otları tutuşturmasıyla çıkan yangın, yerleşim alanına sıçramadan itfaiye ekiplerince söndürüldü. Çıkan anız yangınında 500 dönüm arazi zarar görürken, 400 kovan arı yanmaktan son anda kurtarıldı.

Yangın, Malkara'nın kırsal Gözsüz Mahallesi Kartaltepe ile Kamberbaba arasında meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki bir araçtan söndürülmeden atılan sigara izmariti otları tutuşturmasıyla alevler biçilmiş tarladaki anızlara sıçradı. Alevler rüzgarın da etkisiyle yaklaşık 500 dönüm alan üzerine yayıldı. Mahalleli alevlere traktör ve iş makineleri ile yaparken, durum itfaiyeye bildirildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını yerleşim yerlerine ulaşmadan kontrol altına aldı. Arazideki 400 kovan arı ise yanmaktan son anda kurtarıldı. Yangın sonucu 500 dönüm arazi zarar gördü.

'400 KOVAN ARIYI YANMAKTAN KURTARDIK'

Tekirdağ Tarım Hayvancılık ve Arıcılık Derneği Başkanı Kadir Sarı, yangına araçtan söndürülmeden atılan bir sigara izmaritinin neden olduğunu belirterek, "Burada çıkan yangında yaklaşık 500 dönüm arazi yandı. 400 kovan arıyı da son anda yanmaktan zorla kurtardık. Çok şükür ki çevredeki vatandaşlar traktörler iş makineleri ile yetiştiler. İtfaiyeler geldi. Hepsi duyarlı davranıp bir an önce yangın yerine yetiştiler. Bugün burada olası bir facianın önüne geçtik" dedi.

'ÇOK ÜZGÜNÜM'

Arı kovanlarının sahibi Hilmi Kemal Akbıyık, yangın çıkan bölgeye yakın 400 arı kovanı bulunduğunu belirterek, "Çevredeki arıcı arkadaşlar aradı sana doğru bir alev topu geliyor diye. Kendimde aşırı yorgunluktan dolayı barakamda istirahat ediyordum. Hemen barakamdan dışarı çıktım ve baktığımda tepenin arkasından bir alev topu geliyor. Hemen itfaiye ekiplerini aradım. 7-8 dakika demedi bile, bir anda alevler buraya doğru geldi. Söndürmek için uğraşırken alevler beni yakmaya başladı. Aşırı bir duman az kalsın dumandan boğulup ölecektim. Bende bıraktım kaçtım alevlerden yukarıya doğru. Çevredeki vatandaşlar iş makineleri traktörleriyle hemen geldi. Havada ne kadar tarlacı arı varsa hepsi yandı. Böylelikle bal işi sonlandı. Tekrar arı kendini toparlayana kadar bal işi olmaz. Yani bu sezon bizimde arı ve bal işimiz bitti. Çok üzgünüm. Ne yapalım buna da şükür kendimizi yanmaktan kurtardık. Allah beterinden korusun. Ben ilk arılarımı Manisa'dan, Kütahya'ya getirmiştim. Daha haftası dolmadan yangın çıktı. Çok üzgünüm" dedi.

Yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Son dakika haberleri: TEKİRDAĞ'DA ANIZ YANGININDA 400 KOVAN ARI SON ANDA KURTARILDI
Son dakika haberleri: TEKİRDAĞ'DA ANIZ YANGININDA 400 KOVAN ARI SON ANDA KURTARILDI
Son dakika haberleri: TEKİRDAĞ'DA ANIZ YANGININDA 400 KOVAN ARI SON ANDA KURTARILDI
Son dakika haberleri: TEKİRDAĞ'DA ANIZ YANGININDA 400 KOVAN ARI SON ANDA KURTARILDI

Tekirdağ, İtfaiye, Yangın, Kovan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: TEKİRDAĞ'DA ANIZ YANGININDA 400 KOVAN ARI SON ANDA KURTARILDI - Son Dakika


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