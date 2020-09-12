Otomobildekiler tarafından Marmaraereğlisi Devlet Hastanesine kaldırılan Saydam, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Bu sırada kazara ateş alan silahtan çıkan kurşun ön koltukta oturan Kava Saydam'ın (20) beline isabet etti.

İddiaya göre, eğlence mekanından çıkan 4 kişi, 34 AGK 94 plakalı otomobille evlerine gitmek üzere yola koyuldu.

Tekirdağ 'ın Marmaraereğlisi ilçesinde otomobilde tabancasının kazara ateş alması sonucu arkadaşının ölümüne neden olduğu iddia edilen kişi gözaltına alındı.

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri! Tekirdağ'da arkadaşının kazara ölümüne neden olduğu öne sürülen kişi gözaltına alındı - Son Dakika

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