Son dakika haberleri! Tekirdağ'da artan vakaların yüzde 30'unu gençler oluşturuyor - Son Dakika

KORONAVİRÜS vaka artışı yüzde 49 olan Tekirdağ'da artan vakaların yüzde 30'unu gençlerin oluşturduğu ortaya çıktı. İl Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan, "Vakaların irdelenmesini yaptığımızda gençlerimizde oran biraz daha yükselmekte. Hastanelere müracaatta da, yoğun bakımlara yatışlarda da erişkin yaşlarımızda bir artış görüyoruz" dedi.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı koronavirüs risk haritasında, vaka sayısı her 100 bin kişide 273,06'dan 409,13'e yükselen Tekirdağ'da, artış oranı yüzde 49 oldu. Artan vaka sayılarının yüzde 30'unu gençlerin oluşturduğu kentte tedbirler üst seviyeye çıkarılırken, vatandaşlar alınan önlemlere uymaları yönünde sık sık uyarılıyor.