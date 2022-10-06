Son dakika haberleri... Tekirdağ'da bariyerlere çarptıktan sonra yanan otomobildeki kişi öldü - Son Dakika
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Son dakika haberleri... Tekirdağ'da bariyerlere çarptıktan sonra yanan otomobildeki kişi öldü

06.10.2022 16:26
Son dakika haberleri... Tekirdağ'da bariyerlere çarptıktan sonra yanan otomobildeki kişi öldü

Son dakika haberleri... Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde bariyerlere çarptıktan sonra yanan otomobildeki kişi hayatını kaybetti.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde bariyerlere çarptıktan sonra yanan otomobildeki kişi hayatını kaybetti.

Barış Çorbacı'nın (27) kullandığı 59 DH 398 plakalı otomobil, Yenice mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı.

Bariyerlere çarptıktan sonra otomobil yanmaya başladı. Sürücü otomobilden çıkmayı başardı, baba Yaşar Çorbacı (46) ise araçtan çıkamadı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Hayatını kaybeden Çorbacı'nın cansız bedeni, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu araçtan çıkarılarak morga kaldırıldı.

Yaralı sürücü ise Malkara Devlet Hastanesine sevk edildi.

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Son dakika haberi | Tekirdağ'da orman yangını söndürüldü Son dakika haberi | Tekirdağ'da orman yangını söndürüldü Son dakika haberleri | Tekirdağ'da orman yangını söndürüldü Son dakika haberleri | Tekirdağ'da orman yangını söndürüldü
Kaynak: AA

Tekirdağ, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Tekirdağ'da bariyerlere çarptıktan sonra yanan otomobildeki kişi öldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberleri... Tekirdağ'da bariyerlere çarptıktan sonra yanan otomobildeki kişi öldü - Son Dakika
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