Son dakika haberleri | Tekirdağ'da bıçaklı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı - Son Dakika
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Son dakika haberleri | Tekirdağ'da bıçaklı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı

07.05.2022 16:58
Son dakika haberleri | Tekirdağ'da bıçaklı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı

Son dakika gündem haberine göre Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bıçaklı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bıçaklı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı.

Reşadiye Mahallesi Mustafa Kemal Caddesi'nde yürüyen S.Y'yi, arkasından gelen İ.B. durdurdu.

İki kişi arasında yaşanan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Bıçakla ağır yaralanan S.Y. kaçarak çevredeki bir iş yerine girdi.

İş yerindekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı.

İhbar üzerine gelen polis, şüpheliyi gözaltına aldı.

Öte yandan olay, çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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Tekirdağ, Çorlu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Tekirdağ'da bıçaklı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı - Son Dakika


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