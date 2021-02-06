Son dakika haberleri | Tekirdağ'da bir apartmanın zemin katında çıkan yangın söndürüldü

Son dakika haberleri... Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bir aparmanın zemin katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bir aparmanın zemin katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde beş katlı bir binanın zemin katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede yükselen alevleri gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Tüm apartmanı kaplayan duman nedeniyle üst katta oturanlar evlerinde mahsur kaldı. Paniğe kapılan bazı vatandaşlar, evlerinin balkonundan toprak zemine atladı. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, üst katlarda oturan 15 kişiyi itfaiye aracının merdiveni yardımıyla kurtardı. Olay yerinde bekleyen sağlık ekipleri de bu kişilere oksijen tedavisi uyguladı. İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu söndürülen yangın sonrası apartmanda maddi hazar oluştu.

Tekirdağ, İtfaiye, Yangın, Güncel, Son Dakika Kaynak: AA Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri | Tekirdağ'da bir apartmanın zemin katında çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

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