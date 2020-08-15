Son dakika haberleri! Tekirdağ'da çatı yangını korkuttu - Son Dakika

TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde üç katlı binanın çatısında çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesi sonucu söndürüldü. Yangında büyük çapta maddi zarar meydana geldi.

Çerkezköy ilçesi Bağlık Mahallesi'nde Hasan Çalık'a ait 3 katlı binanın çatısında saat 13.30 sıralarında yangın çıktı. Yangın sırasında evde bulunan Tuğrul Çalık ve mahalleli, itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Bu sırada çevrede toplanan meraklı vatandaşlar, cep telefonuyla çektikleri görüntüleri, sosyal medya hesaplarından paylaştı. Yangın itfaiyenin müdahalesi sonucu söndürüldü. Büyük çapta maddi zararın meydana geldiği yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.