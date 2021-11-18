Tekirdağ'da dev operasyon: 67 kişi tutuklandı - Son Dakika

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Tekirdağ'da dev operasyon: 67 kişi tutuklandı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ il genelinde asayiş ve uyuşturucuya yönelik yapılan operasyonda 67 kişi tutuklandı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, il genelinde asayiş ve uyuşturucuya yönelik operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda satışa hazır halde farklı miktar ve çeşitlilikte uyuşturucu maddeler, 19 adet çeşitli çap ve markalarda ruhsatsız tabanca, 14 adet ruhsatsız av tüfeği, 7 adet kurusıkı tabanca ve değişik suçlardan aranma kayıtlı 120 şüpheli şahıs yakalandı. Adli makamlara sevk edilen 120 şahıstan 67 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.