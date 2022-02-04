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Son dakika haberleri! Tekirdağ'da devrilen cenaze aracındaki 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Son dakika haberleri! Tekirdağ'da devrilen cenaze aracındaki 2 kişi yaralandı

04.02.2022 20:14
Son dakika haberleri! Tekirdağ'da devrilen cenaze aracındaki 2 kişi yaralandı

Son dakika gelişmesine göre Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde cenaze aracının devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde cenaze aracının devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Müslüm E. idaresindeki Tekirdağ Büyükşehir Belediyesine ait 59 DD 112 plakalı cenaze aracı, İsmetpaşa ile Karaağaç mahalleleri arasındaki yolda devrildi.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada, araçta bulunan mezarlık görevlileri Murat K. ile Ünsal F. yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Kapaklı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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cenaze aracı, Tekirdağ, Müslüm, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Tekirdağ'da devrilen cenaze aracındaki 2 kişi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri! Tekirdağ'da devrilen cenaze aracındaki 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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