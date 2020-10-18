Son dakika... Devrilen otomobilin sürücüsü başka bir araçta yakalandı - Son Dakika

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde devrilen otomobilini terk edip kaza yerinden ayrılan sürücü başka bir araçta yakalandı.

Alınan bilgiye göre, B.A'nın kullandığı 39 AZ 250 plakalı otomobil, Dereağzı Mahallesi'nde kontrolden çıkarak refüje çarptı. Devrilip ağaca çarpan otomobil karşı şeride geçti.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, sürücünün kazanın ardından araçtan kendi imkanlarıyla çıkıp olay yerinden ayrıldığını belirledi. Sürücü, ekiplerin çalışması sonucu daha sonra başka bir araçta yakalandı.

Kaza anı, çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.