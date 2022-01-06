Çorlu ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Sefa Ergen idaresindeki 59 ZA 070 plakalı otomobil, Sarılar Mahallesi'nde kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü Ergen ile otomobildeki 6 kişi sağlık ekiplerince ilçedeki hastanelere kaldırıldı.
Ergen, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA
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