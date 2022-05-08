Son dakika haberleri... Tekirdağ'da döküm fabrikasında yangın - Son Dakika
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Son dakika haberleri... Tekirdağ'da döküm fabrikasında yangın

08.05.2022 15:49
Son dakika haberleri... Tekirdağ'da döküm fabrikasında yangın

Son dakika haberine göre TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde bir döküm fabrikasının tasarım ve model üretimi merkezinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince büyümeden kontrol altına alındı.

TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde bir döküm fabrikasının tasarım ve model üretimi merkezinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince büyümeden kontrol altına alındı.

Yangın, saat 14.00 sıralarında Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir döküm fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle meydana geldi. Fabrikanın tasarım ve model üretimi merkezinden dumanların yükseldiğini gören personel, durumu itfaiye ekiplerini bildirdi. Kısa sürede bölgeye giden Tekirdağ Büyükşehir ve Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi itfaiye ekipleri dumanlara müdahale etti. Yangın başka bölümlere sıçramadan yaklaşık 1 saatlik çalışmayla söndürüldü. Yangında fabrikanın tasarım ve model üretim merkezinde hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.


Son dakika haberleri... Tekirdağ'da döküm fabrikasında yangın
Son dakika haberleri... Tekirdağ'da döküm fabrikasında yangın
Son dakika haberleri... Tekirdağ'da döküm fabrikasında yangın
Son dakika haberleri... Tekirdağ'da döküm fabrikasında yangın
Son dakika haberleri... Tekirdağ'da döküm fabrikasında yangın
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Tekirdağ'da döküm malzemeleri üreten fabrikada çıkan yangın söndürüldü Tekirdağ'da döküm malzemeleri üreten fabrikada çıkan yangın söndürüldü Son dakika 3. sayfa: Yangına giden itfaiye aracı devrildi, 1 itfaiye eri hayatını kaybetti Son dakika 3. sayfa: Yangına giden itfaiye aracı devrildi, 1 itfaiye eri hayatını kaybetti

Çerkezköy, Tekirdağ, İtfaiye, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Tekirdağ'da döküm fabrikasında yangın - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri... Tekirdağ'da döküm fabrikasında yangın - Son Dakika
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