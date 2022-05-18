Son dakika haberleri: Tekirdağ'da evlerinde uyuşturucu ele geçirilen 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Son dakika haberleri: Tekirdağ'da evlerinde uyuşturucu ele geçirilen 2 şüpheli tutuklandı

18.05.2022 10:25
Son dakika haberleri: Tekirdağ'da evlerinde uyuşturucu ele geçirilen 2 şüpheli tutuklandı

Son dakika habere göre Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde evlerinde uyuşturucu ele geçirilen 2 şüpheli tutuklandı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde evlerinde uyuşturucu ele geçirilen 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Çınarlı Mahallesi'nde belirlenen adreslerde arama yaptı.

Aramada bir miktar metamfetamin, bonzai ve esrar ele geçirildi. Evde bulunan H.Y ve E.C gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Tekirdağ'da evlerinde uyuşturucu ele geçirilen 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri: Tekirdağ'da evlerinde uyuşturucu ele geçirilen 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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