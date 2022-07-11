Son dakika haberleri | Tekirdağ'da feci kaza: 3 ölü, 5 yaralı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi ölürken 5 kişi de yaralandı. Kaza anı ise bölgedeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

Edinilen bilgilere göre, kaza, Edirne - İstanbul TEM otoyolunun Çorlu mevki yakınlarında Edirne istikametinde meydana geldi.

İddiaya göre, yol kenarında duran Ercan Çiçek yönetimindeki hafif ticari araca aynı istikamete seyreden Mücahid Y. idaresindeki kamyon çarptı. Çarpmanın şiddeti ile metrelerce sürüklenen hafif ticari aracın içerisinde bulunanlar yaralandı. Kaza yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerin ardından hastaneye kaldırılan yaralılardan sürücü Ercan Çiçek ile ikizleri Merve ve Mustafa Çiçek yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kamyon sürücüsü Mücahid Y.'nin jandarma ekiplerince gözaltına alındığı kazada yaralanan Firdevs Çiçek, Yusuf Çiçek, Nursena Öztürk, Yasemin Öztürk ve Gülbeyaz Özel'in hastanedeki tedavilerinin sürdüğü ve sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Güvenlik kameralarına da yansıyan kaza ile ilgili olarak başlatılan soruşturma sürdürülüyor. - TEKİRDAĞ