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Son dakika haberleri! Tekirdağ'da fuhuş operasyonu: 3 kişi tutuklandı - Son Dakika

Son dakika haberleri! Tekirdağ'da fuhuş operasyonu: 3 kişi tutuklandı

25.12.2021 14:02
Son dakika haberleri! Tekirdağ'da fuhuş operasyonu: 3 kişi tutuklandı

Son dakika haber... Tekirdağ Malkara ilçesinde kadınları para karşılığında müşterilere pazarladığı iddia edilen 3 kişi tutuklandı.

Tekirdağ Malkara ilçesinde kadınları para karşılığında müşterilere pazarladığı iddia edilen 3 kişi tutuklandı.

Malkara Cumhuriyet Başsavcığı kordinesinde "Fuhuşa teşvik ve aracılık" suçu kapsamında yürütülen çalışmalar kapsamında, Malkara ilçe merkezinde 7 kadını para karşılığında cinsel birliktelik amacıyla müşterilere pazarladığı tespit edilen, A.G., K.G.ve Özbekistan Uyruklu N.S., Malkara ilçesinde yapılan eş zamanlı operasyon ile yakalandı.

Yakalanan şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye sevk edilen 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. - TEKİRDAĞ

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Cumhuriyet, Tekirdağ, Malkara, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri! Tekirdağ'da fuhuş operasyonu: 3 kişi tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri! Tekirdağ'da fuhuş operasyonu: 3 kişi tutuklandı - Son Dakika
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