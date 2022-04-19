Son dakika haberleri! Tekirdağ'da gençlerin istihdama kazandırılması için protokol imzalandı - Son Dakika
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Son dakika haberleri! Tekirdağ'da gençlerin istihdama kazandırılması için protokol imzalandı

19.04.2022 17:00
Son dakika haberleri! Tekirdağ'da gençlerin istihdama kazandırılması için protokol imzalandı

Son dakika haberi: Trakya Kalkınma Ajansı (TRAKYAKA) ve Süleymanpaşa Belediyesi tarafından gençlerin mesleki beceri elde etmesi ve istihdama kazandırılması için imzalanan protokol kapsamında işsiz gençler iş makinesi operatörlüğü eğitimi alacak.

Trakya Kalkınma Ajansı (TRAKYAKA) ve Süleymanpaşa Belediyesi tarafından gençlerin mesleki beceri elde etmesi ve istihdama kazandırılması için imzalanan protokol kapsamında işsiz gençler iş makinesi operatörlüğü eğitimi alacak.

Protokol, TRAKYAKA Yönetim Kurulu Toplantı Salonu'nda, TRAKYAKA Genel Sekreteri Mahmut Şahin ve Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel tarafından imzalandı.

Protokol kapsamında, belediye tarafından belirlenen işsiz ve mesleki donanımı olmayan 30 işsiz gence iş makinesi eğitiminin ardından sertifika verilecek.

Şahin, imza töreninde yaptığı konuşmada, eğitim tamamlandıktan sonra dezavantajlı işsiz gençlerin kendi bünyesinde ve özel sektör kapsamında istihdam edilebileceklerini söyledi.

Protokolün gençlerin istihdamı için önemli olduğunu ifade eden Şahin, şunları kaydetti:

"Limanlarımız, maden sahalarının yanı sıra Trakya lojistik anlamda genişliyor. Kentte de işe ihtiyacı olan gençler olduğunu görüşmüştük. Özel sektörle yaptığımız görüşmelerde de donanımlı iş makinesi operatörleri ihtiyacı olduğunu gördük. 30 kişiye iş makinesi eğitimleri vereceğiz. Daha sonra bu kişilerin belediye ve özel sektörde staj yapma imkanı da olacak. Onların ihtiyacını da bu protokolle karşılamış olacağız. Belediyemizin iş birliğinde gençlerimizin iş bulmasına yardımcı olacağız."

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Yüksel de gençlere iş olanakları oluşturulması konusunda ciddi uğraşlar verdiklerini dile getirdi.

Yüksel, iş makinesi operatörü eksikliği yaşandığını belirlemeleri üzerine bu protokolü yapmaya karar verdiklerini anlatarak, şöyle konuştu:

"Kalkınma Ajansına bir proje hazırladık, dezavantajlı grupları meslek sahibi yapabilmek için. Biliyorsunuz Çanakkale otobanının Süleymanpaşa ayağı da devreye girecek, orada çok ciddi iş makinesine ihtiyacımız var. Yeni kurulan fabrikalarda da birçok noktada kepçesinden, forklifte kadar hepsinde ciddi yetişmiş personel sıkıntısı yaşanıyor. Kalkınma Ajansı ile yaptığımız bu projede dezavantajlı gruplar öncelikli olmak kaydıyla 30 kişilik gruplar halinde eğitimleri tamamlandıktan sonra sertifika alacaklar."

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Trakya Bölgesi, Cüneyt Yüksel, Mahmut Şahin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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