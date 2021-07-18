Son dakika haberleri... TEKİRDAĞ'DA GERİ DÖNÜŞÜM FABRİKASINDA YANGIN - Son Dakika

TEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesinde bulunan plastik granül geri dönüşüm fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Ergene ilçesinin Velimeşe Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan plastik granül geri dönüşüm fabrikasının depo kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangını sürdürme çalışmaları devam ederken, bölgede takviye itfaiye ekipleri sevk edildi. Söndürme çalışmaları süren yangında ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi.