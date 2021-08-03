Son dakika haberleri... Tekirdağ'da geri dönüşüm fabrikasında yangın (2)

Son dakika haberleri: 2,5 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDITekirdağ'ın Ergene ilçesinde, hurda kağıt ve plastik geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2,5 saat süren çalışmasıyla kontrol altına alındı.

2,5 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde, hurda kağıt ve plastik geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2,5 saat süren çalışmasıyla kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının sürdüğü tesislerin büyük bölümü kullanılamaz hale geldi.Ergene Kaymakamı Mehmet Emin Taşçı olay yerine gelerek, söndürme çalışmalarını takip etti. AFAD ekipleri de tesislerde olası bir kimyasal sızıntı için incelemelerde bulundu.



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