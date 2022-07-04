Haber verilmesi üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Ali D. Ambulans ile Malkara Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaza, Tekirdağ Malkara karayolu üzeri Malkara ilçesine bir kilometre kala meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; 59 LD 011 plakalı otomobil sürücüsü Hayrettin D. seyir halindeyken birden gözlerinin kararması sonucu yolun kenarında bulunan toprak yığınına çarptı. Çarpmanın etkisiyle yanında yolcu olarak bulunan kardeşi Ali D. yaralandı.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haber | Tekirdağ'da kaza: 1 yaralı - Son Dakika

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