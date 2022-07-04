Son dakika haber | Tekirdağ'da kaza: 1 yaralı - Son Dakika
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Son dakika haber | Tekirdağ'da kaza: 1 yaralı

04.07.2022 14:11

Gelen son dakika haberine göre Tekirdağ'da kaza: 1 yaralı Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde sürücünün gözlerinin kararması sonucu kaza yapan otomobilde bulunan bir kişi yaralandı.

Tekirdağ'da kaza: 1 yaralı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde sürücünün gözlerinin kararması sonucu kaza yapan otomobilde bulunan bir kişi yaralandı.

Kaza, Tekirdağ Malkara karayolu üzeri Malkara ilçesine bir kilometre kala meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; 59 LD 011 plakalı otomobil sürücüsü Hayrettin D. seyir halindeyken birden gözlerinin kararması sonucu yolun kenarında bulunan toprak yığınına çarptı. Çarpmanın etkisiyle yanında yolcu olarak bulunan kardeşi Ali D. yaralandı.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Ali D. Ambulans ile Malkara Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber | Tekirdağ'da kaza: 1 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haber | Tekirdağ'da kaza: 1 yaralı - Son Dakika
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