Son dakika haberleri | Tekirdağ'da hafif ticari aracın çarptığı kişi öldü - Son Dakika
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Son dakika haberleri | Tekirdağ'da hafif ticari aracın çarptığı kişi öldü

30.04.2022 17:30
Son dakika haberleri | Tekirdağ'da hafif ticari aracın çarptığı kişi öldü

Edinilen son dakika haberine göre Malkara ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı kişi hayatını kaybetti.

Malkara ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Hasan Özçoban (64), Malkara kara yolunda arızalanan aracını yol kenarına çekti.

Aracını kontrol için aşağı inen Özçoban'a, o esnada yoldan geçen Y. S. (55) idaresindeki 34 KE 4627 plakalı hafif ticari araç çarptı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Özçoban'ın öldüğünü belirledi.

Sürücü Y.S jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Tekirdağ'da hafif ticari aracın çarptığı kişi öldü - Son Dakika


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