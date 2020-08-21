Son dakika haberleri: Tekirdağ'da, ihale yolsuzluğu operasyonunda 4 tutuklama - Son Dakika

TEKİRDAĞ'ın Saray ilçesinde, 'ihaleye fesat karıştırma ve okul servisleri taşımacılığı yolsuzluğu' yaptıkları iddiasıyla jandarmanın düzenlediği 'İçel' adı verilen operasyonda gözaltına alınan 16 şüpheliden 4'ü tutuklanırken, 4'ü adli kontrol şartıyla olmak üzere 8 şüpheli, serbest bırakıldı.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Ankara İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ortak yaptığı çalışmada Saray ilçesinde okul servisleri taşımacılığında yolsuzluk, kamuyu zarara uğratma ve ihaleye fesat karıştırma suçlarının işlendiğini belirledi. Geniş kapsamlı çalışma sonunda aralarından İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yöneticileri, memurlar, iş insanlarının da bulunduğu şüpheliler, teknik ve fiziki takibe alındı.

9 AY TEKNİK VE FİZİKİ TAKİP YAPILDIYaklaşık 9 ay süren takiple delillerin toplanmasıyla Saray Cumhuriyet Savcılığı 'nın talimatıyla, jandarma ekipleri 'İçel' adı verilen operasyonu başlattı. Şüphelilerin, belirlenen adreslerine eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda aralarında 8 devlet memuru ve iş insanlarının da bulunduğu 16 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde arama yapan jandarma, ihalelerle ilgili evraklara el koydu.4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan şüphelilerden 8'i ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, 8'i ise adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen 8 şüpheli, dosyaya bakan Cumhuriyet Savcısı tarafından tutuklanma talebi ile mahkemeye sevk edildi. Mahkeme, 4 şüpheliyi, 'İhaleye fesat karıştırma, yolsuzluk, suç işlemek için örgüt kurma' suçlarından tutuklarken, 4 şüpheliyi de sağlık sorunları nedeniyle adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.