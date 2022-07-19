Son dakika haberleri | Tekirdağ'da kaçak içki, ruhsatsız silah ve uyuşturucu ele geçirildi: 10 gözaltı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberleri | Tekirdağ'da kaçak içki, ruhsatsız silah ve uyuşturucu ele geçirildi: 10 gözaltı

19.07.2022 11:24
Son dakika haberleri | Tekirdağ'da kaçak içki, ruhsatsız silah ve uyuşturucu ele geçirildi: 10 gözaltı

Gelen son dakika haberine göre Tekirdağ'da polis ekiplerince yapılan uygulamalarda, kaçak içki, ruhsatsız silah ve uyuşturucu ele geçirilirken, 10 şüpheli şahıs gözaltına alınarak işlem yapıldı.

Tekirdağ'da polis ekiplerince yapılan uygulamalarda, kaçak içki, ruhsatsız silah ve uyuşturucu ele geçirilirken, 10 şüpheli şahıs gözaltına alınarak işlem yapıldı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri büro Amirliği ekiplerince Süleymanpaşa ve Çorlu ilçelerinde uygulama gerçekleştirildi. Yapılan uygulamalar sonucu, 6 adet ruhsatsız tabanca, 16 adet fişek, 2 adet kuru sıkı tabanca, 20 adet kaçak viski, 1 adet kaçak votka, 2 fişek eroin maddesi, 10 adet sentetik ecza maddesi ele geçirilerek 10 şüpheli şahıs gözaltına alınarak adli/idari işlem yapıldı. - TEKİRDAĞ

YORUMLAR
500
Alkollü şahsa kuru sıkı dayağı Alkollü şahsa kuru sıkı dayağı Bakan Yanık'tan engelli gence sandalye sözü Bakan Yanık'tan engelli gence sandalye sözü
Kaynak: İHA

Tekirdağ, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri | Tekirdağ'da kaçak içki, ruhsatsız silah ve uyuşturucu ele geçirildi: 10 gözaltı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
11:54 Trafik kazası geçiren DSP Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Kul, yaşamını yitirdi
11:47 Şile'de limandan düşen lüks cipteki felçli iş adamı hayatını kaybetti
11:46 Dolar, 2022 yılının en yüksek seviyesine çıktı! 17,55 liradan işlem görüyor
11:36 Bakan Soylu'nun kuzeni vurularak öldürülmüştü! İkilinin daha önce mahkemelik olduğu ortaya çıktı
11:35 Mehmet Topal futbolu bıraktı: Bambaşka bir serüvenin ilk adımını atmaya giderken hepinizin huzurunda saygı ile eğiliyorum
11:14 Bakan Hulusi Akar, ABD'nin şartlı F-16 satışı tasarısına tepki gösterdi: Ortalığı karıştırıyorlar, ABD'nin bu oyuna gelmemesini bekliyoruz
11:04 Yeni güne yükselişle başlayan dolar/TL, 17,56 seviyesinden işlem görüyor
11:02 Galatasaray'ın anlaşma sağladığı Haris Seferovic bugün özel uçakla İstanbul'a geliyor
11:02 Gram altında oynaklık devam ediyor! ABD'de yaşanan resesyon endişesi altın fiyatlarını da etkiledi
11:01 Vatandaşa peş peşe kötü haberler! Yumurta fiyatlarına da zam geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.07.2022 12:00:46. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri | Tekirdağ'da kaçak içki, ruhsatsız silah ve uyuşturucu ele geçirildi: 10 gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement