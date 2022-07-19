Tekirdağ 'da polis ekiplerince yapılan uygulamalarda, kaçak içki, ruhsatsız silah ve uyuşturucu ele geçirilirken, 10 şüpheli şahıs gözaltına alınarak işlem yapıldı.

Kaynak: İHA

Tekirdağ, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haberleri | Tekirdağ'da kaçak içki, ruhsatsız silah ve uyuşturucu ele geçirildi: 10 gözaltı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.