Son dakika haberleri... Tekirdağ'da kavga: 1 yaralı

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde yaşanan kavgada başından yaralanan kişi yoğun bakıma alınırken, yaralayan kişi ise tutuklandı.

Olay, Muratlı ilçesi Balabanlı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında henüz öğrenilemeyen bir sebepten dolayı sözlü tartışma yaşanan 32 yaşındaki S.A. ve 60 yaşındaki O.Y., daha sonra kavga etti. S.A. adlı şahıs tarafından yumruk darbesi alan O.Y., yere düşerek başını yere çarptı. Beyin kanaması geçiren O.Y., Tekirdağ Şehir Hastanesi'nde yoğun bakıma alındı.

Olayın şüphelisi S.A. ise gözaltına alındı. Muratlı Jandarma Karakolundaki işlemleri tamamlanan S.A. sevk edildiği adli makamca tutuklanarak Tekirdağ T-2 Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na sevk edildi. - TEKİRDAĞ