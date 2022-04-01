Son dakika haberleri... Tekirdağ'da kazara kendisini vurduğu iddia edilen kişi yaralandı - Son Dakika
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Son dakika haberleri... Tekirdağ'da kazara kendisini vurduğu iddia edilen kişi yaralandı

01.04.2022 13:10
Son dakika haberleri... Tekirdağ'da kazara kendisini vurduğu iddia edilen kişi yaralandı

Edinilen son dakika haberine göre Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde ruhsatsız tabancasını temizlediği sırada kazara kendisini vurduğu ileri sürülen kişi yaralandı.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde ruhsatsız tabancasını temizlediği sırada kazara kendisini vurduğu ileri sürülen kişi yaralandı.

İddiaya göre, Gazi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi İzbul Sokak'taki kıraathanede çalışan İ.K. (57), ruhsatsız tabancasını temizlediği esnada kazara kendisini bacağından vurdu.

Silah sesini duyan çevredekiler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Yaralı, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan müdahalenin ardından ambulansla Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, kıraathanede inceleme yaptı.

Son dakika haberleri... Tekirdağ'da kazara kendisini vurduğu iddia edilen kişi yaralandı
Son dakika haberleri... Tekirdağ'da kazara kendisini vurduğu iddia edilen kişi yaralandı

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Çerkezköy, Tekirdağ, Silah, Gazi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Tekirdağ'da kazara kendisini vurduğu iddia edilen kişi yaralandı - Son Dakika


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