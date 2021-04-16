Son dakika haber... Kız çocuğuna cinsel istismarda bulundukları iddiasıyla 7 kişi tutuklandı - Son Dakika

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde kız çocuğuna cinsel istismarda bulundukları iddiasıyla gözaltına alınan 9 şüpheliden 7'si tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, 17 yaşındaki kız çocuğu, emniyete giderek O.M'nin 2 yıl önce uygunsuz görüntülerini çekip arkadaşlarına gönderdiğini ve bu kişilerin kendisine şantajla cinsel istismarda bulunduğunu iddia etti.

Kız çocuğu, daha sonra Tekirdağ Adliyesinde pedagog eşliğinde verdiği ifadesinde 9 kişiden şikayetçi oldu.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çalışma sonucu şüphelileri gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan O.M, T.T, M.L, M.G, B.E, E.G, A.Ö tutuklandı, A.D. ile R.C.B. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.