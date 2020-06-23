Son dakika haberleri: Tekirdağ'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 8 yaralı - Son Dakika

Son dakika haberleri: Tekirdağ'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 8 yaralı

Son dakika haberine göre Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde yolcu minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde yolcu minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

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Emrah Ö'nün kullandığı 23 DS 403 plakalı yolcu minibüsü, İstanbul-Tekirdağ yolu Karaevli Kavşağı'nda Kubilay K. idaresindeki 34 CJH 102 plakalı otomobille çarpıştı.

Otomobil, çarpmanın etkisiyle orta refüje savruldu.

Kazada minibüsteki yolculardan Elmas Yılmaz (61) hayatını kaybetti.

Yaralanan sürücüler ile minibüste bulunan 6 yolcu, 112 Acil Servis ekiplerince Tekirdağ Devlet Hastanesi ve Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle İstanbul-Tekirdağ kara yolu bir süre trafiğe kapandı.

Süleymanpaşa, Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 03:19 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Tekirdağ'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 8 yaralı - Son Dakika

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