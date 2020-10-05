Son dakika haber... Motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde yaşanan motosiklet hırsızlığı, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Ferhat Bolkan'a ait 59 JC 774 plakalı motosiklet, Cumhuriyet Mahallesi Cambazlar Caddesi'nde kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından kısa sürede kilidi kırılarak çalındı.

İhbar üzerine olay yerine gelen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çevrede inceleme yaptı.

Hırsızlık, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.