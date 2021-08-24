Süleymanpaşa ilçesinde motosikletli polis ekipleri son bir ayda yaptığı çalışma sonucu 30 şüpheliyi yakaladı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri tarafından 20 Temmuz-19 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilen çalışma kapsamında 4 ruhsatsız tabanca, bu tabancalara ait 18 fişek, 2 pompalı av tüfeği, 30 gram metamfetamin, 6 parça kullanıma hazırlanmış bonzai ele geçirildi, bu olaylara ilişkin 14 şüpheli yakalandı.

Ekipler, hırsızlık ve dolandırıcılık olmak üzere çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan, 16 kişiyi de gözaltına aldı.