Son dakika haberleri... Tekirdağ'da okuldan elektronik eşya çalan şüpheli güvenlik kamerası kayıtlarından belirlenerek yakalandı

Son dakika habere göre Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir okuldan elektronik eşya çalan şüpheli, polisin titiz çalışması sonucu gözaltına alındı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir okuldan elektronik eşya çalan şüpheli, polisin titiz çalışması sonucu gözaltına alındı. 1 Kasım İlkokulu'nun idarecileri, İlçe Emniyet Müdürlüğüne başvurarak okuldaki bazı elektronik eşyalar ile çeşme armatürlerinin çalındığını haber verdi. Bunun üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, okul ve çevresindeki 131 güvenlik kamerasına ait 641 saatlik güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. İnceleme sonucu kimliği belirlenen S.O.T, saklandığı evde gözaltına alındı. Güvenlik kamerası görüntülerinde, şüphelinin çaldığı malzemelerin bulunduğu çuvalla okulun bahçe duvarından atlayarak kaçması yer alıyor.

Hisarcık, Tekirdağ, Kasım, Çorlu, Güncel, Son Dakika Kaynak: AA Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri... Tekirdağ'da okuldan elektronik eşya çalan şüpheli güvenlik kamerası kayıtlarından belirlenerek yakalandı - Son Dakika

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