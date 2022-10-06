Şarköy ilçesine bağlı Uluman ve Yayaağaç mevkiindeki ormanda dumanların yükseldiğini fark eden vatandaşlar durumu kısa sürede itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Havadan da helikopterin destek verdiği yangın büyük ölçüde kontrol altın alınırken, soğutma çalışması başlatıldı.

Kaynak: İHA

Tekirdağ, İtfaiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haberleri | Tekirdağ'da orman yangını söndürüldü - Son Dakika

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