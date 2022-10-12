Şüpheliler M.K, G.K. ve B.S, Marmaraereğlisi ilçesinde park halindeki otomobili çalarak Çorlu 'ya gitti. Şüpheliler, burada bir süre gezdikleri otomobili yol kenarında terk etti.

Kaynak: AA

Marmaraereğlisi, Tekirdağ, Çorlu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi | Otomobil çalan 3 şüpheliden biri tutuklandı - Son Dakika

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