Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde otomobille çarptığı kişinin ölümüne neden olduktan sonra kaçtığı iddia edilen sürücü yakalandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, olayın ardından başlattığı çalışma sonucu şüpheli S.A'yı (29) Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde gözaltına aldı.
İşlemlerinin ardından Kapaklı ilçesinde adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Karlıköy Mahallesi'nde 29 Kasım'da yol kenarında yürüyen Necmi Balcı'ya (55) otomobil çarpmış, hastaneye kaldırılan Balcı müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.
Kazanın ardından kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlatılmıştı.
Kaynak: AA
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