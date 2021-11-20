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Son Dakika | Polis 500 saatlik güvenlik kamera görüntüsünü izleyerek hırsızları yakaladı - Son Dakika

Son Dakika | Polis 500 saatlik güvenlik kamera görüntüsünü izleyerek hırsızları yakaladı

20.11.2021 15:07

Son dakika gelişmesine göre Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 11 ayrı hırsızlık olayına karışan 4 kişi, polisin 500 saatlik güvenlik kamera görüntülerini incelemesi sonucu yakalandı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 11 ayrı hırsızlık olayına karışan 4 kişi, polisin 500 saatlik güvenlik kamera görüntülerini incelemesi sonucu yakalandı.

Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği, ilçede bir hafta içinde gerçekleşen 11 ayrı hırsızlık olayının ardından özel bir ekip kurarak harekete geçti.

Kurulan ekip, ilk olarak olayların yaşandığı bölgelerdeki güvenlik kameralarının görüntülerini topladı.

Toplanan 150 ayrı güvenlik kamerasından 500 saatlik görüntüyü izleyen polis, şüphelilerin kimliklerini belirledi.

Şüpheliler D.G. S.E. S.Ö. ve S.İ, eş zamanlı baskınlarla yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyet müdürlüğüne götürülen şüpheliler, buradaki işlemlerin ardından Çorlu Adliyesi'ne sevk edildi.

Şüpheliler savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan, yaşanan hırsızlıkların bir çoğu güvenlik kameralarına yansıdı.

Son Dakika | Polis 500 saatlik güvenlik kamera görüntüsünü izleyerek hırsızları yakaladı
Son Dakika | Polis 500 saatlik güvenlik kamera görüntüsünü izleyerek hırsızları yakaladı
Son Dakika | Polis 500 saatlik güvenlik kamera görüntüsünü izleyerek hırsızları yakaladı
Son Dakika | Polis 500 saatlik güvenlik kamera görüntüsünü izleyerek hırsızları yakaladı

Hisarcık, Tekirdağ, Polis, Çorlu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Polis 500 saatlik güvenlik kamera görüntüsünü izleyerek hırsızları yakaladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son Dakika | Polis 500 saatlik güvenlik kamera görüntüsünü izleyerek hırsızları yakaladı - Son Dakika
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