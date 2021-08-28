Tekirdağ'da polisler 6 yaşındaki Aras Güney'e sürpriz doğum günü kutlaması yaptı.
Süleymanpaşa ilçesinde Aras Güney'in ailesi, çocuklarının çok sevdiği polisleri doğum gününe davet etti.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri ve Toplum Destekli Şube ekipleri, doğum günü kutlaması için ailenin evine gitti.
Polisleri görünce mutluluk yaşayan Aras, pastasındaki mumları üfledi. Aras, mutluluğunu polislerle paylaştı.
Kaynak: AA
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