Tekirdağ'da düzenlenen sahte içki operasyonunda 35 şişe sahte bandrollü içki ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube ekipleri, kaçak içki yapımı ve satışına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler sahte bandrollü içki satıldığı bilgisi üzerine belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Adreslerde yapılan aramalarda, 35 şişe sahte bandrollü rakı ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.
- Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri... Tekirdağ'da sahte içki operasyonu: 3 gözaltı - Son Dakika