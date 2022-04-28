Son dakika haberleri: Tekirdağ'da silahlı kavgada 1 kişi yaralandı - Son Dakika

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ali Paşa Mahallesi 2. Sokak'ta karşılaşan K.A. ve ağabeyi M.A. ile C.C. arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Kavgada C.C. tabancayla bacağından yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis şüpheli K.A'yı olay yerinde, ağabeyi M.A'yı ise Ergene ilçesi Sağlık Mahallesi'nde saklandığı evde yakalayarak gözaltına aldı.

Hastaneye kaldırılan C.C'nin tedavisi sürüyor.