Son dakika haberleri | Tekirdağ'da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden şüpheli silah ve uyuşturucuyla yakalandı
04.01.2021 09:53
Son dakika haberler: Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden zanlının üst aramasında ruhsatsız silah ve uyuşturucu ele geçirildi.
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden zanlının üst aramasında ruhsatsız silah ve uyuşturucu ele geçirildi.
Çarşı ve mahalle bekçileri, Altınova Mahallesi'nde yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili gece denetim yaptı.
Ekiplerce durdurulan K.D'nin üst aramasında silah, şarjör, mermi ve cerrahi maskeye gizlenmiş uyuşturucu hap bulundu.
Gözaltına alınan K.D. hakkında ruhsatsız silah bulundurmak ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmekten işlem yapıldı ve "kullanmak için uyuşturucu madde satın almak veya bulundurmak" suçundan soruşturma başlatıldı.
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