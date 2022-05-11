TEKİRDAĞ'DA TAKLA ATAN OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ - Son Dakika
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TEKİRDAĞ'DA TAKLA ATAN OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ

11.05.2022 23:14

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde, kontrolden çıkarak takla atan otomobilin sürücüsü İsmet Sepetçi hayatını kaybetti.

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde, kontrolden çıkarak takla atan otomobilin sürücüsü İsmet Sepetçi hayatını kaybetti.

Kaza, akşam saatlerinde Türkgücü Mahallesi yakınlarında meydana geldi.İsmet Sepetçi, kullandığı 69 KV 935 plakalı otomobil virajı dönerken kontrolden çıkarak takla attı. Sepetçi, ters dönen otomobilin içinde sıkıştı. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobilden çıkarılan Sepetçi'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Savcının incelemesinin ardından Sepetçi'nin cansız bedeni Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

TEKİRDAĞ'DA TAKLA ATAN OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ
TEKİRDAĞ'DA TAKLA ATAN OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ
TEKİRDAĞ'DA TAKLA ATAN OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ
TEKİRDAĞ'DA TAKLA ATAN OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ
TEKİRDAĞ'DA TAKLA ATAN OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ
TEKİRDAĞ'DA TAKLA ATAN OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TEKİRDAĞ'DA TAKLA ATAN OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ - Son Dakika


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SON DAKİKA: TEKİRDAĞ'DA TAKLA ATAN OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ - Son Dakika
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