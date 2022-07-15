Son dakika! Tekirdağ'da otomobil, traktöre arkadan çarptı: 6 yaralı - Son Dakika
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Son dakika! Tekirdağ'da otomobil, traktöre arkadan çarptı: 6 yaralı

15.07.2022 20:45

Son dakika haber: Tekirdağ'da otomobil, traktöre arkadan çarptı: 6 yaralı Tekirdağ'da meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Tekirdağ'da otomobil, traktöre arkadan çarptı: 6 yaralı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'da meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesine bağlı Barbaros Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Barbaros Mahallesi'nden şehir merkezine seyir halinde olan B.T idaresindeki 34 MSZ 96 plakalı otomobil, önünde seyir halinde olan 59 AL 670 plakalı traktöre arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil sürücüsü dahil araçta bulunan 6 kişi yaralandı. Yaralılardan üçü Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesine kaldırılırken, diğer 3 yaralı ile Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

Kaza sonrası olay yerine gelen Jandarma ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlatırken, yaralıların kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındığı öğrenildi.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika! Tekirdağ'da otomobil, traktöre arkadan çarptı: 6 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika! Tekirdağ'da otomobil, traktöre arkadan çarptı: 6 yaralı - Son Dakika
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