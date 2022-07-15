Kaza sonrası olay yerine gelen Jandarma ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlatırken, yaralıların kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındığı öğrenildi.

Barbaros Mahallesi'nden şehir merkezine seyir halinde olan B.T idaresindeki 34 MSZ 96 plakalı otomobil, önünde seyir halinde olan 59 AL 670 plakalı traktöre arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil sürücüsü dahil araçta bulunan 6 kişi yaralandı. Yaralılardan üçü Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesine kaldırılırken, diğer 3 yaralı ile Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika! Tekirdağ'da otomobil, traktöre arkadan çarptı: 6 yaralı - Son Dakika

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